rus
Українська
Лайфхаки

Как сажать фасоль в открытую почву для богатого урожая: секреты опытных огородников

Игорь Романько

Как правильно сажать фасоль в открытую почву
Как правильно сажать фасоль в открытую почву

Фасоль – это не только вкусный и сытный продукт, но и ценный источник белка, витаминов и минералов. Ее можно есть свежей, замораживать, консервировать и использовать для приготовления разных блюд.

Издание politeka.net пишет, что это неприхотливая и полезная культура, которая с легкостью выращивается даже на небольшом участке. Соблюдая простые правила посадки и ухода, вы сможете получить богатый урожай вкусной и полезной фасоли.

Читайте также: Понадобится лук: как быстро избавиться от личинок майского жука в саду без химии

Перед посадкой фасоли:

  • Определитесь с видом: Существует 5 основных видов фасоли: кустовая, спаржевая, декоративная, зерновая и кудрявая. Каждый вид имеет свои особенности и предназначение.
  • Выберите семена: Удалите поврежденные и некачественные экземпляры.
  • Замочите семена: Замочите фасоль в воде на ночь. Это поможет ей побыстрее прорасти.
  • Подготовьте почву: Выберите плодородную, рыхлую почву с хорошим дренажем. Добавьте перегной или компост для обогащения почвы питательными веществами.

Посадка фасоли:

  • Выберите место: Лучшее место для посадки фасоли – это солнечный участок.
  • Сделайте лунки: Перекопайте грядку и сделайте лунки на расстоянии 15-20 см друг от друга.
  • Внесите удобрения: Добавьте к лункам перегной или компост.
  • Посадите семена: положите по 2-3 семена в каждую лунку на глубину 3-4 см.
  • Засыпьте лунки: засыпьте лунки землей и разровняйте грядку.
  • Подготовьте сопротивление: Если вы сажайте вьющуюся фасоль, установите рядом сопротивление (сетку, обои).

Уход за фасолью:

  • Полив: Регулярно поливайте фасоль, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Прополка: Своевременно удаляйте сорняки, чтобы они не уносили питательные вещества у фасоли.
  • Прикормка: Подкармливайте фасоль 2-3 раза за сезон комплексным минеральным удобрением.
  • Защита от вредителей Защищайте фасоль от вредителей (тля, паутинный клещ) и болезней (фузариоз, антракоз).

Сбор урожая:

  • Спаржевая фасоль: Собирайте стручки, когда они достигнут 10-15 см в длину.
  • Зерновая фасоль: Собирайте бобы, когда они полностью созреют и станут сухими.
  • Кустовая фасоль: Собирайте зеленые бобы, когда они приобретут сочность.

Напомним, мы уже писали, когда и как сажать фасоль, чтобы получить хороший урожай.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-огород