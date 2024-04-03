Как сбросить лишний вес без спорта: названы 10 продуктов, ускоряющих метаболизм

Лето уже на носу, а это значит, пора позаботиться о своей фигуре. Быстрое и безопасное похудение возможно с помощью сбалансированного питания, включающего продукты, насыщающие организм полезными веществами и способствующие сжиганию жира.

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Здоровое питание и активный образ жизни помогут вам не только похудеть, но улучшить общее самочувствие. Чем дольше вы держите себя в рамках здорового питания, тем легче вам будет соблюдать эту привычку в течение жизни. Об этом пишет ТСН.

Вот 10 продуктов, которые помогут вам добиться желаемого результата:

Жирная рыба: лосось, скумбрия, хек, сельдь, щепа, камбала. Эти продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые ускоряют метаболизм. Гречка: лидер среди продуктов похудения благодаря богатому содержанию витаминов и минералов. Овсянка: содержит витамины группы B, E, цинк, фосфор, калий, железо, магний, натрий, йод, марганец и селен. Этот комплекс способствует безопасному и стойкому похудению. Яйца: легко усваиваются организмом, улучшают мозговую активность, зрение и помогают контролировать вес. Нежирный йогурт: улучшает микрофлору кишечника и способствует пищеварению. Капуста: насыщает организм витаминами A, B, E, C, калием, медью, фосфором. Ее можно употреблять как сырой, так и тушеной. Авокадо: богат витаминами, минералами и ненасыщенными жирами. Яблоки: идеально подходят для разгрузочных дней благодаря высокому содержанию минералов и витаминов. Грейпфруты: ускоряют метаболизм и выводят из организма шлаки. Грецкие орехи: содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют похудению и улучшают самочувствие.

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Для быстрого похудения:

Соблюдайте сбалансированное питание с гречкой как основой.

Сочетайте гречку с сырыми овощами в виде салатов.

Используйте соевый соус в качестве заправки в салаты.

Добавьте в рацион творог, ячмень, миндаль, зеленые листовые салаты, перец, груши, черный шоколад и зеленый чай.

Напомним, мы уже писали о 5 лайфхаках для быстрого похудения.

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