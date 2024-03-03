Как сделать аппетитную куриную колбасу в духовке: простой рецепт

Хотите порадовать себя и близких аппетитными колбасками без вредных добавок? Тогда приготовьте их самостоятельно! Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

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Как сделать вкусную домашнюю колбасу рассказали в блоге "Рецепты каждый день". Вкушайте с любимым гарниром и наслаждайтесь натуральным продуктом без ГМО и консервантов.

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Для куриной колбасы в духовке вам понадобится:

2,5 метра натуральной оболочки;

1500 г куриного филе бедра с кожей;

4-5 зубчиков чеснока;

1 ч. л. соли;

1-2 ч. л. приправы для курицы;

150–200 мл воды.

Приготовление:

Замочите оболочку в теплой воде на 30–60 минут, затем хорошо промойте. Пропустите через мясорубку кожу и 200-300 г филе. Измельчите чеснок. Нарежьте остальные филе мелкими кусочками. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте соль и приправу. На мясорубку насадите колбасную насадку и заполните оболочку фаршем. Выложите колбасу на смазанный противень, проколите оболочку в нескольких местах. Влейте немного теплой воды. Запекайте в духовке при 180°C в течение 50 минут. Затем запекайте 10 минут при 200-220°C в режиме гриля для румяной корочки.

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