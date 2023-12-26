Как сделать даже самые грязные крышки кастрюль идеально чистыми: действенный лайфхак

Крышки от кастрюль – это, пожалуй, самые сложные в очищении предметы кухонной посуды. Особенно тяжело отмыть жир с их краев. Но есть простой способ, который поможет вам быстро вернуть крышкам аккуратный вид.

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Для этого вам понадобятся:

3 столовых ложки жидкого хозяйственного мыла;

2 столовые ложки кальцинированной соды;

2 столовые ложки горчичного порошка;

2 стакана горячей воды.

Смешайте все ингредиенты в тазу и поместите крышки в готовый раствор. Оставьте их на 2-3 часа или до тех пор, пока вода не остынет. Затем пройдите по краям крышек щеткой и ополосните их проточной водой.

Средство, которое вы приготовили, размягчит загрязнение, поэтому они легко отойдут и никаких следов не останется.

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Вот несколько советов, которые помогут вам очистить крышки от кастрюль еще эффективнее:

Используйте горячую воду, чтобы жир быстрее размяк.

Если загрязнение очень сильно, вы можете оставить крышки в растворе на ночь.

Можно использовать зубную щетку, чтобы лучше очистить труднодоступные места.

Применяя этот способ, вы можете быстро и без труда привести крышки от кастрюль в порядок.

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