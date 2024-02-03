Как сделать дешевый ароматизатор для дома из подручных средств: простой лайфхак
Кто не любит, когда дома приятно пахнет? Аромадифузоры с этой задачей справляются отлично, но качественные модели могут стоить недешево.
На сайте noviydoctor поделились рецептом простого аромадифузора-спрея, который вы сможете сделать собственноручно за считанные минуты. Создайте в своем доме уютную атмосферу с ароматом, который вам нравится!
Читайте также: Аромат, как в дорогой гостинице: 7 бюджетных средств для ароматизации дома
Ингредиенты:
- 6 ложек дистиллированной или обыкновенной воды
- 10 капель эфирного масла (или смеси масел) по вашему выбору
- 2 столовые ложки эмульгатора (гамамелиса, медицинского спирта или водки)
Приготовление:
- В стеклянную бутылку с распылителем добавьте дистиллированную воду.
- Добавьте эмульгатор.
- Добавить эфирное масло (или смеси масел).
- Закройте бутылку, тщательно встряхните.
- Ваш аромадифузор готов!
Как использовать:
- Распыляйте спрей в комнате для создания приятного аромата.
- Брызгайте на шторы, обивку мебели, коврики.
- Используйте для ароматизации одежды и вещей в шкафу.
Преимущества аромадифузора своими руками:
- Простота: сделать спрей очень легко, с этой задачей справится каждый.
- Экономия: ингредиенты для спрея стоят значительно дешевле готового аромадифузора.
- Естественность: вы можете использовать любые эфирные масла, которые вам нравятся, и быть уверены, что в составе аромадифузора нет вредных химических веществ.
- Универсальность: спрей можно использовать не только для ароматизации воздуха, но и для ароматизации одежды, вещей, постельного белья.
Совет:
- Для более стойкого аромата можно добавить в спрей 1-2 чайные ложки глицерина.
- Сохраняйте спрей в темном прохладном месте.
- Не используйте спрей на открытых ранах или слизистых.
Напомним, ученые воспроизвели "аромат вечности", который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !