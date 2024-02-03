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Как сделать дешевый ароматизатор для дома из подручных средств: простой лайфхак

Игорь Романько

Как сделать ароматизатор для дома из эфирного масла на воде

Кто не любит, когда дома приятно пахнет? Аромадифузоры с этой задачей справляются отлично, но качественные модели могут стоить недешево.

На сайте noviydoctor поделились рецептом простого аромадифузора-спрея, который вы сможете сделать собственноручно за считанные минуты. Создайте в своем доме уютную атмосферу с ароматом, который вам нравится!

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Ингредиенты:

  • 6 ложек дистиллированной или обыкновенной воды
  • 10 капель эфирного масла (или смеси масел) по вашему выбору
  • 2 столовые ложки эмульгатора (гамамелиса, медицинского спирта или водки)

Приготовление:

  1. В стеклянную бутылку с распылителем добавьте дистиллированную воду.
  2. Добавьте эмульгатор.
  3. Добавить эфирное масло (или смеси масел).
  4. Закройте бутылку, тщательно встряхните.
  5. Ваш аромадифузор готов!

Как использовать:

  • Распыляйте спрей в комнате для создания приятного аромата.
  • Брызгайте на шторы, обивку мебели, коврики.
  • Используйте для ароматизации одежды и вещей в шкафу.

Преимущества аромадифузора своими руками:

  • Простота: сделать спрей очень легко, с этой задачей справится каждый.
  • Экономия: ингредиенты для спрея стоят значительно дешевле готового аромадифузора.
  • Естественность: вы можете использовать любые эфирные масла, которые вам нравятся, и быть уверены, что в составе аромадифузора нет вредных химических веществ.
  • Универсальность: спрей можно использовать не только для ароматизации воздуха, но и для ароматизации одежды, вещей, постельного белья.

Совет:

  • Для более стойкого аромата можно добавить в спрей 1-2 чайные ложки глицерина.
  • Сохраняйте спрей в темном прохладном месте.
  • Не используйте спрей на открытых ранах или слизистых.

Напомним, ученые воспроизвели "аромат вечности", который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад.

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