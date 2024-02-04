Как сделать дорогой макияж глаз с помощью нескольких продуктов

Макияж может привлечь внимание к своим лучшим чертам лица, но также можно подчеркнуть недостатки. Казалось бы, нанести несколько продуктов, растушевать кисточкой – и все, образ готов.

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Однако для идеального макияжа, который не только понравится всем, но и поднимет вашу самооценку, стоит знать некоторые лайфхаки. Об этом сообщили в Watsons.

Как сделать идеальный макияж глаз

Идеальные брови:

Нарисуйте три маленькие точки на линии бровей: одну – у носа, вторую – на уровне со зрачком и последнюю – над наружным углом глаза. Затем соедините их с помощью карандаша, теней или другого средства для бровей.

Ровные стрелки:

Эффектный взгляд можно получить благодаря идеальным стрелкам. Для них следует использовать тени для век и тонкие кисточки. Прорисуйте форму с помощью теней, затем нанесите подводку. Этот метод позволяет легко исправлять неточности при прорисовке формы.

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Длинные ресницы:

Сначала используйте керлер, чтобы закрутить ресницы. После этого нанесите праймер и тушь. Таким образом, вы сможете значительно удлинить свои ресницы.

Использование накладных ресниц:

Вы можете изменить свой взгляд с помощью накладных ресниц. Однако делает это осторожно, располагайте ресницы под углом в соответствии с линией роста собственных ресниц.

Напомним, мы рассказали, как подобрать стрижку под свой тип лица.

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