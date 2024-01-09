Как сделать горячий шоколад еще вкуснее: советы гурманов

Горячий шоколад – это любимый зимний напиток многих людей. Он не только согревает, но и дарит ощущение праздника. А если добавить в горячий шоколад несколько дополнительных ингредиентов, то он станет еще вкуснее и интереснее.

Видео дня

Об этом пишет Shuba.

Размороженные вишни, вишневый сок

Сочетание шоколада и вишни – классическое и всегда выигрышное. Чтобы добавить в горячий шоколад вишневый аромат, можно использовать вишневый сироп, размельченные размороженные вишни или одну чайную ложку вишневого сока. Для праздничного вида можно украсить горячий шоколад коктейльной вишней.

Нутелла

Ложечка шоколадно-ореховой пасты придаст горячему шоколаду отличный аромат фундука. Нутеллу можно приготовить в домашних условиях, это достаточно просто и экономично.

Защитите от вирусов и укрепит иммунитет: Как приготовить натуральный чай со специями

Измельченное Oreo или другое шоколадное печенье

Измельченное шоколадное печенье добавит в горячий шоколад хрустящую текстуру и приятный вкус. Для праздничного вида можно украсить горячий шоколад взбитыми сливками.

Корица, мускатный орех или бадьян

Добавьте в горячий шоколад немного специй, чтобы сделать его более пряным и ароматным. Экспериментируйте с палочками корицы, молотой корицей, молотым мускатным орехом и/или бадяном. Также можно добавить смесь специй для тыквенного пирога.

Напомним, мы уже писали, что добавить к горячему шоколаду, чтобы вкус стал еще вкуснее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !