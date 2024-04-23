Как сделать идеальный фарш без использования мясорубки: хитрости от опытных кулинаров

Не имея мясорубки, не стоит отказываться от приготовления любимых блюд, таких как котлеты, пельмени или домашние колбаски. Существуют другие методы измельчения мяса, которые являются простыми и доступными.

UAportal вместе с ProstoWay подготовили для вас два легких способа. Они позволят сделать фарш без предназначенных для этого принадлежностей.

Использование блендера

Порежьте мясо на мелкие кусочки, чем меньше, тем лучше. Переложите его в блендер. Взбейте мясо до однородной консистенции.

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Полученный таким способом фарш будет более жидким, по сравнению с тем, что делается с помощью мясорубки. Он идеально подойдет для приготовления котлет, пельменей, тефтелей, а также для мясных соусов и как начинка.

Фарш с помощью ножа

Обеспечьте, чтобы лезвие ножа было острым. Очень мелко порежьте мясо. Этот процесс может быть немного дольше, чем использование блендера, однако конечный результат вас приятно удивит.

Чтобы достичь идеального измельчения, попробуйте использовать пару ножей. Поочередно один из них держите в руке, а другим рубите мясо на разделочной доске. Такой метод дает "рубленый" фарш, из которого получаются вкусные рубленые котлеты, люля-кебаб и многие другие блюда.

Таким образом, вы можете приготовить идеальный фарш без необходимости использования мясорубки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, зачем опытные хозяйки добавляют водку в фарш для котлет.

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