Дидух к Рождеству: как сделать, какое значение имеет и когда сжигать

Дедух – это рождественское обрядовое украшение, которое производится из колосков пшеницы или других злаковых культур. Он один из важнейших символов украинской культуры, несущий в себе глубокий сакральный смысл.

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Об этом пишет ТСН.

Слово "дедух" означает "старейший". В разных регионах Украины его называют по-разному: король, сноп, коледник, сноп-рай, колядник, старичок, дед, старичок, дедо, коляда. Со старославянского языка термин переводится как "дух предков".

Дидух имеет древние дохристианские корни. В древние времена его создавали как пожертвование силам природы. С приходом христианства старик стал символом Рождества Христова.

По традиции дедушка заносил в дом хозяин семьи. Он ставился в углу, у образов. Дидух считался оберегом от злых сил. Его украшали красочными лентами, цветами, ветками ели.

Праздничный сноп оставался в доме неделю. Кое-где его даже оставляли до Крещения. Дидух был символом уюта, праздничного настроения, благополучия.

Важное значение имеет и технология изготовления дидуха. Обычно его производят из необмолоченных колосков пшеницы. В некоторых регионах используют также овес, рожь. Сноп может иметь форму косы, снопа или дерева.

Если вы хотите сделать дедушку самостоятельно, вот несколько советов:

Берите хотя бы 21 колоску.

Перед тем как плести, солому смачивают в теплой воде, чтобы она стала эластичной и мягкой.

Затем переберите колоски по размеру. Создайте семь пучков по семь колосьев в каждом.

Затем каждый пучок крепко перевяжите веревкой.

Далее соберите пучки вместе своеобразными "ступенями".

Снеп разделите на три "ноги", чтобы дедушка могла "стоять".

Самый распространенный вариант – дидух в виде сезонов. Для этого производят четыре яруса: зима, весна, лето и осень. Для каждого яруса используют разные виды злаков, чтобы создать определенное время года.

Среди наших предков существовало поверье: чем богаче выглядит дедух, тем урожайнее будет грядущий год. Поэтому его было принято украшать очень пышно. Не стоит жалеть засушенных цветов, ягод, лент, орешков. Некоторые мастера даже добавляют к старикам целебные травы.

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После Рождества дедушек традиционно сжигали. Эта традиция тоже имеет свою символику. По народным поверьям, во время сжигания дидуха люди отпускают души усопших в небо и оберегают живых от злых сил.

Дидух – это не только традиционный символ украинской культуры, но и важный элемент духовности украинского народа. Он есть связь между прошлым, настоящим и будущим.

Напомним, мы уже писали,когда будут праздновать Рождество украинцы и какие традиции праздника.

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