Как сделать карамельный лук: впечатляющий лайфхак от профессиональных кулинаров

Жареный лук – это универсальный ингредиент, который можно использовать во множестве блюд. Однако, чтобы лук получился особенно вкусным и аппетитно выглядел, его нужно правильно приготовить.

Видео дня

Pixel Inform предлагает несколько секретов, которые помогут вам приготовить жареный лук, который будет выглядеть и смаковать как карамельный.

Добавьте соду

Мало кто знает, но небольшое количество соды поможет сделать лук невероятно красивым. Жареный овощ будет иметь приятный золотистый цвет и не пригорит. Соду следует добавлять в процессе обжарки лука.

Добавьте сахар

Чтобы лук получился слегка сладковатым и карамелизированным, в процессе жарки добавьте немного сахара. Вкус такого лука будет очень подчеркнутым и насыщенным.

Читайте также: Лук всегда будет рожать: три важных секрета ухода за растением от огородников

Инструкция по приготовлению

Нарежьте лук тонкими полукольцами или кубиками. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук на среднем огне до мягкости. Через несколько минут добавьте соду и сахар по вкусу. Продолжайте обжаривать лук, помешивая, до золотистого цвета.

Жареный лук, приготовленный по этому рецепту, будет отличным дополнением к мясу, рыбе, овощным блюдам и салатам.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал гнить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!