Как сделать кислый мандарин сладким: действенный лайфхак

Мандарины – это один из самых популярных фруктов, традиционно ассоциирующихся с новогодними праздниками. Однако иногда бывает, что купленные мандарины оказываются кислыми. Что же делать в этом случае?

Видео дня

Об этом пишет nv.Ua.

Способ первый: микроволновка

Этот способ самый простой и быстрый. Для того чтобы сделать кислые мандарины сладкими, нужно поместить их в микроволновку на 30 секунд при максимальной мощности. После этого мандарины нужно дать остыть, а затем можно лакомиться ими.

Однако следует помнить, что после такой обработки мандарины не будут долго храниться.

Читайте также: Как убрать пыль, чтобы она еще долго не оседала на мебели

Способ второй: горячая вода

Этот способ является более продолжительным, но он позволяет сохранить мандарины свежими в течение нескольких дней. Для того чтобы сделать кислые мандарины сладкими, нужно залить их горячей водой (температура воды должна быть около 40 градусов) и оставить на 10 минут.

По истечении этого времени нужно попробовать один из мандаринов. Если он стал слаще, то остальные мандарины можно также доставать. Если вкус вам все еще не очень нравится, подержите еще.

Напомним, мы уже писали, как использовать лимон в хозяйстве.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !