Как сделать колючий свитер более мягким: 4 действенных лайфхака

У каждого существует хотя бы один идеальный свитер по цвету, фасону и стилю, но часто он может вызвать неприятный зуд, на который трудно не обращать внимания. В частности, это касается модниц с чувствительной кожей, которые часто сталкиваются с раздражением от различных материалов, из которых обычно изготавливают свитера. Чаще виновниками являются шерсть и нейлон, но другие ткани также могут вызвать дискомфорт.

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Об этом сообщает ukr.media.

Многие люди имеют аллергию на такие материалы (и на ингредиенты, которыми они обрабатываются), поэтому если вы заметили, что ношение определенного свитера сопровождается чувством зуда, следует проверить этикетку и избегать подобных тканей в будущем. Однако, если свитер уже приобретен вас, но вызывает зуд, существуют полезные советы, как сделать его более комфортным для ношения.

Заморозка

Некоторые виды шерсти, в частности меринос, редко вызывают раздражение из-за плотного переплетения волокон. Чтобы улучшить состояние свитера, поместите его в полиэтиленовый пакет и несколько часов в морозильную камеру, а затем разморозьте в тени.

Замачивание

Использование белого уксуса поможет сделать свитер менее раздражительным. Замочите его в растворе уксуса и воды, а затем тщательно высушите.

Используйте кондиционер

Обработайте свитер кондиционером для волос, оставьте на время, а затем промойте и высушите.

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Смягчите глицерином

Добавьте глицерин в воду, в которой будете замачивать свитер, чтобы сохранить влажность и уменьшить зуд.

Многослойность – наше все

Если другие методы не помогают, носите свитер с другими верхними вещами, такими как рубашка на пуговицах, чтобы уменьшить контакт с кожей и преодолеть зуд.

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