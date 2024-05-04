Как сделать крашанки на Пасху с помощью кофе: простой лайфхак

Использование кофе вместо луковой шелухи для окрашивания яиц на Пасху придаст им не только изящный вид, но и волшебный аромат. Об этом способе расскажет команда UAportal совместно с Pixelinform.

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Как с помощью кофе покрасить яйца

Возьмите 3-4 ложки свежесмолотого кофе (не используйте растворимый) и залейте их 1 литром горячей воды.

Дайте кофе настояться в течение 15-20 минут. В это время сварите яйца до готовности, а затем охладите в холодной воде.

Когда кофе настоится, процедите его, чтобы отделить гущу. Затем окуните яйца в кофейный раствор и оставьте их там на 2-4 часа.

После высыхания яйца можно натереть растительным маслом, чтобы они красиво блестели.

Предлагаем узнать, в какие цвета нельзя красить яйца на Пасху.

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