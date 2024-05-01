Как сделать лечебную и чудодейственную соль в Чистый четверг
На Страстной неделе, по народным верованиям, готовят особую соль – четверговую или черную. Ей приписывают сильную энергетику, защитные и целебные свойства. Четверговая соль – это обычная поваренная соль, которую готовят в Чистый четверг перед Пасхой. Ее особенность состоит в том, что ее не просто освящают в церкви, но и готовят по специальному рецепту, который, по верованиям, наделяет ее особой силой. Об этом пишет Униан.
Как приготовить соль с солью?
Существует несколько рецептов приготовления четверговой соли, но у них есть общие черты:
- Время приготовления: Чистый четверг или накануне, в среду вечером.
- Ингредиенты: Соль (каменная или обычная) и другие компоненты по желанию (мука, травы, специи).
- Соль разогревают на сковороде или в духовке до почернения, постоянно помешивая и читая молитву "Отче наш".
Вот один из самых распространенных рецептов:
- 1 кг каменной соли
- 12 ст. л. муки
- Мелка трав по выбору (календула, полынь, мята, шалфей)
- Смешайте соль, муку и травы.
- Высыпьте смесь на сухую сковороду.
- Поставьте сковороду на медленный огонь и постоянно мешайте, читая молитву "Отче наш".
- Продолжайте помешивать, пока соль не почернеет.
- Снимите сковороду с огня, дайте соли остыть.
- Пересыпьте соль в плотный контейнер или мешочек.
Когда готовить четверговую соль?
Четверговую соль готовят в Чистый четверг или накануне, в среду вечером. Важно успеть до заката.
Читайте также: Почему на Пасху красят яйца – традиции и верования
Как использовать четверговую соль?
Четверговую соль используют в течение года как оберег:
- Добавляют в пищу (щепотку) для защиты от болезней, порчи и недоброжелателей.
- Носят с собой в мешочке, чтобы уберечься от негатива.
- Прибавляют в воду для купания, особенно для маленьких детей.
- Сыплют в углах дома для защиты от зла.
Важно:
- Нельзя выбрасывать четверговую соль. Ее нужно использовать до следующего Чистого четверга, а затем приготовить новую.
- Нельзя делиться четверговой солью с другими людьми.
- Используя четверговую соль, важно верить в ее силу и положительные намерения.
Напомним, мы уже писали, почему украинцы празднуют Пасху в разные даты.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!