Как сделать легкий, но устойчивый макияж на лето

Лето – это не только время отдыха и развлечений, но и испытания для макияжа. Тональный крем плывет, тушь осыпается, а помада липнет. Не стоит отчаиваться!

Профессиональные визажисты знают, как сделать ваш макияж устойчивым и безупречным даже в самые жаркие дни. OBOZ.UA делится с вами секретами летнего макияжа.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Увлажнение – основа всего

Перед нанесением макияжа обязательно увлажните кожу. Выбирайте легкий крем с маткирующим эффектом, который поможет контролировать жирный блеск и обеспечит лучшую стойкость тональных средств.

Защита от солнца – must-have

Кроме увлажнения, не забудьте о солнцезащитном креме. Выбирайте продукт из SPF 30 или выше, который защитит вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Праймер – ваш главный помощник

Праймер – это идеальное средство для пожилого макияжа. Он создает барьер между кожей и косметикой, помогая ей держаться подольше.

Минимализм – залог успеха

Чем меньше косметики вы используете, тем меньше шансов, что она потечет или скатывается.

Бронзер вместо загара

Не обязательно подвергать свою кожу вредному воздействию солнца, чтобы выглядеть загорелым. Достаточно нанести немного бронзера на выступающие части лица: лоб, скулы, подбородок и нос.

Нет блеска!

Летом избегайте сверкающих продуктов, таких как шиммеры и перламутровые тени.

Прозрачные оттенки – ваш выбор

Насыщенные цвета плохо работают в летнюю жару.

Кремовые румяна – спасение от осыпания

Пудровая формула румян в жару не держится.

Салфетки – всегда под рукой

Промокайте лишний жир из кожи специальными матировочными салфетками.

Пудра для фиксации

Зафиксируйте макияж тонким слоем пудры.

Жидкие помады и блески

Откажитесь от тяжелых матовых помад и перейдите на более легкие продукты.

Водостойкая косметика – ваш друг

Тушь, подводка, карандаш для губ – выбирайте водостойкие варианты.

Миниатюры – удобно и практично

Путешествуйте с миниатюрами любимых косметических продуктов.

Спрей для фиксации – завершающий штрих

Нанесите спрей для фиксации мейкапа, чтобы он продержался весь день.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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