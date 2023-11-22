Как сделать любое дело удачно: поможет одно простое правило

В украинской культуре заплетено много народных примет и предрассудков, обещающих удачу и благополучие в жизни. Эти верования передавались из поколения в поколение, и наши предки, и наши бабушки с мамами верили в их силу.

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В издании "Телеграф" решили собрать интереснейшие народные приметы и предрассудки, связанные с удачей и благополучием. Эти народные верования, хотя некоторые из них могут казаться склонными к предрассудкам, глубоко укоренены в украинской традиции и являются частью нашего культурного наследия.

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Начало чего-то нового: Если вы планируете начать что-то новое, делайте это с утра под первыми лучами солнца – так ваши начинания будут успешными. Оберег для дома: Подкова не единственная, что может приносить удачу. Изображение лошади или табуна лошадей также может служить оберегом для благополучия в вашем доме. Крошки и скандалы: Смахивание крошками со стола бумажным полотенцем может привести к конфликтам в семье. Чтобы избежать скандалов и не обеднеть, крошки следует собирать тряпкой в ладонь. Избыток сверхущербленной посуды: Сверхущербленный сосуд может привести к несчастью в вашем доме, поэтому важно сразу их выбрасывать. Соль и ссоры: Рассыпанная соль может стать причиной ссор. Чтобы избежать проблем, опрокиньте щепотку соли через левое плечо. Выброс мусора через окно: Выброс мусора или вытряхивание чего-либо через открытое окно может отпугивать ангела-хранителя от вашего дома.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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