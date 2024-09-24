Как сделать макияж за 5 минут всего одним продуктом

Иногда утром совсем не хочется тратить энергию и время на макияж. Вместо этого возникает желание быстро нанести несколько небрежных линий и получить впечатляющий результат.

Удивительно, но это вполне реально. О том, как можно создать макияж всего лица одним средством, не тратя время на тщательную прорисовку деталей, а используя лишь хаотические штрихи, поделилась со своими фолловёрами бьюти-экспертка Рума Сарин.

Она решила испытать на себе трюк, который приобрел популярность в социальных сетях. Девушки создавали себе мейк-ап буквально одной рукой и справились с ним в считанные минуты. Единственное, что вам понадобится для такого эксперимента – это карандаш для губ коричневого оттенка, который вам подходит.

Начните с очищения и увлажнения кожи. Хотя средство для макияжа у вас только одно, оно должно ложиться на хорошо подготовленное основание.

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Затем нарисуйте волнистую линию на лбу вдоль линии роста волос и еще две такие же на выступах скул. Далее сделайте несколько штрихов над складкой век поближе к наружным уголкам глаз, проведите по одному вертикальному штриху по бокам переносицы и нарисуйте кружочек на кончике носа. Напоследок очертите карандашом контур губ. После этого ваш облик будет, мягко говоря, необычным. Но это только половина процесса.

Теперь начинайте растушевывать эти линии. Вы можете использовать любой удобный для вас инструмент – кисточка, спонж или даже просто пальцы. Главное – тщательно растушевать все, чтобы одновременно получить нежный контуринг, легкий макияж глаз и подводку губ, при этом не оставив четких переходов цвета. Гармоничный и полноценный ежедневный макияж готов.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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