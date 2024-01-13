Как сделать обувь непромокаемой: действенный лайфхак

С наступлением холодов и таяния снега ноги в промокшей обуви – не лучший вариант. Чтобы защитить обувь от влаги, можно воспользоваться фабричными способами, такими как спреи, кремы и другие средства, или традиционными, которые можно сделать из подручных материалов.

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Об этом пишет Telegraf.

Самыми популярными традиционными средствами для водонепроницаемости обуви являются пчелиный воск, парафин и вазелин. Важно, чтобы они были без красителей, чтобы не оставить пятен на обуви.

Пчелиный воск

Пчелиный воск – это естественный и эффективный способ водонепроницаемости обуви. Его наносить достаточно просто.

Убедитесь, что ваша обувь чистая и тщательно высушенная. Нанесите тонкий равномерный восковый слой на поверхность обуви, уделяя особое внимание швам и складкам. Чтобы усилить поглощение, прогрейте обувь с помощью фена. Продолжайте нагревать, пока воск не исчезнет. Разжижаясь, воск проникнет в ткань, закрывая крошечные отверстия и создавая барьер от влаги. Затем он снова затвердевает в виде прозрачного защитного слоя.

Свечной воск (парафин)

Свечной воск – это отличная замена пчелиного воска.

Просто потрите свечой свою обувь. Когда вся обувь будет покрыта, возьмите фен и разогрейте парафин, как и в методе с воском.

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Если у вас проблемы с кожаной обувью, вы можете использовать вазелин, чтобы временно оградить свою обувь от воды.

Обувь должна быть чистой и сухой. Нанесите тонкий равномерный слой вазелина на поверхность обуви, убедившись, что швы хорошо промазаны. Обязательно используйте ткань или губку, чтобы равномерно распределить вазелин.

Напомним, как легко почистить зимнюю обувь от пятен соли, чтобы она дольше оставалась чистой.

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