Как сделать обувь непромокаемой: действенный лайфхак
С наступлением холодов и таяния снега ноги в промокшей обуви – не лучший вариант. Чтобы защитить обувь от влаги, можно воспользоваться фабричными способами, такими как спреи, кремы и другие средства, или традиционными, которые можно сделать из подручных материалов.
Об этом пишет Telegraf.
Самыми популярными традиционными средствами для водонепроницаемости обуви являются пчелиный воск, парафин и вазелин. Важно, чтобы они были без красителей, чтобы не оставить пятен на обуви.
Пчелиный воск
Пчелиный воск – это естественный и эффективный способ водонепроницаемости обуви. Его наносить достаточно просто.
- Убедитесь, что ваша обувь чистая и тщательно высушенная.
- Нанесите тонкий равномерный восковый слой на поверхность обуви, уделяя особое внимание швам и складкам.
- Чтобы усилить поглощение, прогрейте обувь с помощью фена. Продолжайте нагревать, пока воск не исчезнет.
- Разжижаясь, воск проникнет в ткань, закрывая крошечные отверстия и создавая барьер от влаги. Затем он снова затвердевает в виде прозрачного защитного слоя.
Свечной воск (парафин)
Свечной воск – это отличная замена пчелиного воска.
- Просто потрите свечой свою обувь.
- Когда вся обувь будет покрыта, возьмите фен и разогрейте парафин, как и в методе с воском.
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Если у вас проблемы с кожаной обувью, вы можете использовать вазелин, чтобы временно оградить свою обувь от воды.
- Обувь должна быть чистой и сухой.
- Нанесите тонкий равномерный слой вазелина на поверхность обуви, убедившись, что швы хорошо промазаны.
- Обязательно используйте ткань или губку, чтобы равномерно распределить вазелин.
Напомним, как легко почистить зимнюю обувь от пятен соли, чтобы она дольше оставалась чистой.
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