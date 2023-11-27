Как сделать пилинг из алоэ-вера в домашних условиях: советы косметологов

Чтобы придать коже сияющий и ухоженный вид, как после салона, не обязательно тратить большие суммы денег, пишет Ukr.Media.

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Придать коже ухоженный вид может алоэ-вера. Ложкой или ножом соскребите мякоть алоэ с его кожуры, перед тем разрезав лист пополам, смешайте с сахаром или содой, также можно добавить каплю любимого эфирного масла.

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Смешайте все в кашицеобразной массе и обработайте кожу лица втирающими движениями, промойте водой и нанесите питательный крем или маску.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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