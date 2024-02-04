Как сделать почву для рассады пригодной для выращивания растений

Уже январь, а это значит, что пора готовиться к новому дачному сезону! Выращивание рассады – важный этап, ведь от него зависит будущий урожай. И, кроме качественных семян, важную роль играет почва.

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Добавление песка – это простой и эффективный способ улучшить почву для рассады. Благодаря этому ваша рассада будет расти здоровой и крепкой, а вы получите хороший урожай, пишет " На пенсии ".

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Земля для рассады должна быть легкой, рыхлой, воздухопроницаемой и питательной, а также хорошо держать влагу. Как улучшить ее характеристики?

Для чего это делать?

Песок – отличный разрыхлитель. Он делает почву более рыхлой, что улучшает доступ воздуха и влаги к корням рассады.

Он делает почву более рыхлой, что улучшает доступ воздуха и влаги к корням рассады. Песок улучшает прогревание грунта. Это важно для раннего развития рассады.

Это важно для раннего развития рассады. Песок делает почву более устойчивой к пересыханию.

Как использовать песок для рассады?

Лучше всего использовать речной или строительный песок. Карьерный песок не рекомендуется, ведь он может быть слишком плотным и содержать много глины.

Песок добавляют к почве в соотношении 1:5 (один стакан песка на пять литров почвосмеси).

Песок можно смешать с другими компонентами почвосмеси, например, с торфом, перегноем или компостом.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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