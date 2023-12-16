Как сделать подвялую морковь жесткой: хозяйки поделились лайфхаком

Долгое время хранения в холодильнике или ящике может привести к тому, что овощи теряют свою упругость и хрустящую текстуру. Особенно это касается моркови. Чтобы вернуть ей былую свежесть, можно воспользоваться простой хитростью.

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Об этом пишет ТСН.

Что вам понадобится:

Картофель

Мягкие овощи (морковь, сельдерей, огурцы, патиссоны и т.п.)

Инструкция:

Очистите картофель и нарежьте его на небольшие кубики. Поместите картофель и мягкие овощи в миску. Залейте овощи холодной водой и оставьте на 30 минут. По истечении времени слейте воду и промойте овощи.

Как это работает?

Картофель содержит крахмал, который помогает восстановить твердость овощей. Когда овощи вымачиваются в холодной воде с картофелем, крахмал из картофеля проникает в их клетки, делая их более сочными и хрустящими.

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Советы:

Для большего эффекта можно добавить в воду несколько капель лимонного сока. Лимонный сок поможет нейтрализовать крахмал и сделать овощи еще более хрустящими.

Если овощи сильно увяли, вы можете оставить их в воде дольше, например, на 1 час.

Напомним, мы уже писали, как замариновать морковь в банке.

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