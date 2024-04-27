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Как сделать полотенца белоснежными: действенный лайфхак от хозяек

Цихоцкая Мария

Как сделать полотенца белоснежными: действенный лайфхак от хозяек
Отбелить полотенца можно отбелить дома

Даже самые заботливые хозяйки знают, как быстро кухонные полотенца теряют свой аккуратный вид. Пятна не всегда поддаются отстиранию, а сама ткань после стирки тускнеет и сереет.

Вместо того чтобы покупать новые полотенца каждый раз, попробуйте японский метод отбеливания, который поможет им снова сиять бельем. Об этом пишет Телеграф.

Что вам понадобится:

  • 10 литров воды
  • 2 столовые ложки горчичного порошка
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 столовая ложка уксуса

Как отбелить полотенца:

  1. Нагрейте 10 л воды.
  2. Добавьте в горячую воду 2 столовые ложки горчичного порошка, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку уксуса.
  3. Перемешайте ингредиенты.
  4. Окуньте полотенца в раствор и оставьте на 12 часов.
  5. После 12 часов тщательно прополощите полотенца сначала в холодной, а затем в горячей воде.

Важно:

  • Для лучшего результата используйте мягкий горчичный порошок.
  • Убедитесь, что полотенца полностью погружены в раствор.
  • Не используйте этот метод для деликатных тканей.

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Результат:

Следуя этим простым инструкциям, вы сможете избавить кухонные полотенца от желтизны и пятен, вернув им белоснежную чистоту и свежесть.

Дополнительные советы:

  • Чтобы усилить эффект отбеливания, можно добавить в раствор немного соды.
  • Перед стиркой полотенца можно замочить на несколько часов в молоке.
  • Чтобы сохранить белье полотенец, рекомендуется стирать их отдельно от других вещей.
  • Сушите полотенца на свежем воздухе или хорошо проветриваемом помещении.

Попробуйте японский метод отбеливания, и вы будете приятно удивлены результатом!

Напомним, мы уже писали, как сделать грязные полотенца идеально белыми.

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