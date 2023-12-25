Как сделать предновогоднюю уборку более быстрой и эффективной: 5 действенных лайфхаков
Предпраздничное время – это период, когда хочется успеть все: и подарки купить, и рабочие дела закрыть, и вкусные блюда приготовить, и дома убрать. Чтобы генеральная уборка не отнимала у вас много времени и сил, воспользуйтесь нашими советами.
Об этом пишет Telegraf.
Планируйте
Прежде чем приступать к уборке, составьте план. Это поможет вам определить, какие помещения и поверхности нужно очистить и в какой последовательности.
Разбейте процесс на этапы
Не пытайтесь убрать все сразу. Разбейте процесс на этапы, например, на следующие:
- Уборка пыли
- Мытье полов
- Уборка ванной комнаты
- Уборка кухни
- Уборка других помещений
Используйте лайфхаки
Существует много лайфхаков, которые помогут вам сделать уборку более эффективной. Вот несколько из них:
- Добавьте в воду для мытья полов немного бельевого кондиционера. Это поможет снизить статическое электричество, и пыль будет меньше накапливаться.
- Натрите стекло и зеркала смятыми газетами. Это поможет избежать появления разводов. Однако перед этим следует натереть стекло влажной тряпкой.
Читайте также: Как убрать пыль, чтобы она еще долго не оседала на мебели
Не забывайте о регулярности
Чтобы генеральная уборка не была такой сложной, регулярно убирайте дома. Это поможет вам поддерживать чистоту и порядок и не тратить много времени на генеральную уборку.
Не бойтесь делегировать
Если у вас есть возможность, делегируйте часть уборки другим членам семьи или друзьям. Это поможет вам сэкономить время и силы.
Следуя этим советам, вы сможете сделать генеральную уборку более эффективной и быстрой.
Напомним, мы уже писали, как сократить время на уборку.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !