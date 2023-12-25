Как сделать предновогоднюю уборку более быстрой и эффективной: 5 действенных лайфхаков

Предпраздничное время – это период, когда хочется успеть все: и подарки купить, и рабочие дела закрыть, и вкусные блюда приготовить, и дома убрать. Чтобы генеральная уборка не отнимала у вас много времени и сил, воспользуйтесь нашими советами.

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Об этом пишет Telegraf.

Планируйте

Прежде чем приступать к уборке, составьте план. Это поможет вам определить, какие помещения и поверхности нужно очистить и в какой последовательности.

Разбейте процесс на этапы

Не пытайтесь убрать все сразу. Разбейте процесс на этапы, например, на следующие:

Уборка пыли

Мытье полов

Уборка ванной комнаты

Уборка кухни

Уборка других помещений

Используйте лайфхаки

Существует много лайфхаков, которые помогут вам сделать уборку более эффективной. Вот несколько из них:

Добавьте в воду для мытья полов немного бельевого кондиционера. Это поможет снизить статическое электричество, и пыль будет меньше накапливаться.

Натрите стекло и зеркала смятыми газетами. Это поможет избежать появления разводов. Однако перед этим следует натереть стекло влажной тряпкой.

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Не забывайте о регулярности

Чтобы генеральная уборка не была такой сложной, регулярно убирайте дома. Это поможет вам поддерживать чистоту и порядок и не тратить много времени на генеральную уборку.

Не бойтесь делегировать

Если у вас есть возможность, делегируйте часть уборки другим членам семьи или друзьям. Это поможет вам сэкономить время и силы.

Следуя этим советам, вы сможете сделать генеральную уборку более эффективной и быстрой.

Напомним, мы уже писали, как сократить время на уборку.

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