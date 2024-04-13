Как сделать ресницы пышнее и длиннее: модницы поделились действенным лайфхаком

Многие девушки мечтают о длинных и пышных ресницах без необходимости ходить в салон или пользоваться накладными ресницами и клеем. Как утверждают эксперты, 60-секундный массаж век ежедневно может помочь вам добиться желаемого результата.

Хотя это может показаться слишком простым, чтобы быть правдой, исследования подтверждают, что массаж действительно может стимулировать рост ресниц. Об этом пишет The Mirror.

Как действует массаж:

Улучшает кровообращение Массаж стимулирует приток крови к фолликулам ресниц, что обеспечивает их необходимыми питательными веществами и кислородом. Это, в свою очередь, способствует их росту и укреплению.

Массаж стимулирует приток крови к фолликулам ресниц, что обеспечивает их необходимыми питательными веществами и кислородом. Это, в свою очередь, способствует их росту и укреплению. Снимает напряжение: Стресс может отрицательно влиять на рост ресниц, делая их более склонными к выпадению. Массаж помогает расслабить мышцы вокруг глаз, тем самым снижая уровень стресса.

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Как делать массаж:

Вымойте руки. Нанесите на веки небольшое количество масла для ресниц или вазелина. Закройте глаза. Легкими круговыми движениями подушечками пальцев массируйте веки в течение 60 секунд. Не давите слишком сильно, чтобы не повредить нежную кожу век. Повторите процедуру каждый вечер перед сном.

Результаты:

Более длинные и пышные ресницы: Со временем вы заметите, что ваши ресницы стали длиннее, густее и крепче.

Уменьшение выпадения ресниц: Массаж может помочь уменьшить выпадение ресниц, связанное со стрессом.

Массаж может помочь уменьшить выпадение ресниц, связанное со стрессом. Более яркий взгляд: Массаж может помочь улучшить кровообращение в области глаз, что делает ваш взгляд более свежим и сияющим.

Напомним, мы уже писали, как продлить ресницы без туши.

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