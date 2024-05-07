Как сделать салонную укладку дома: 5 лайфхаков для объемной прически
Мечта о пышных и объемных волосах знакома каждой красавице. Обладателям густой шевелюры повезло, ведь им не нужно прилагать много усилий по созданию объемной укладки. Но что делать тем, у кого волосы тонкие и ломкие?
Не отчаивайтесь! Даже с такими волосами можно сделать отличную укладку, которая подчеркнет вашу красоту. Главное – знать несколько секретов и лайфхаков. Об этом пишет Главред.
Боковой пробор:
Это самый простой способ придать волосам объем. Разделите волосы не по центру, а немного сбоку. Этот обычный прием зрительно увеличит объем прически.
Легкое начес:
Не пугайтесь начеса, оно может быть легким и естественным. Для этого используйте зубную щетку, а не расческу. Отделите прядь волос, начешите их у корней. Повторите с другими прядями, немного изменяя направление начеса. Не переусердствуйте, чтобы укладка не выглядела искусственно.
Сушка волос вниз головой:
Этот лайфхак не всем известен, но действительно работает. Во время сушки используйте щетку-брашинг. Поднимите волосы вверх и вытягивайте пряди от корней до кончиков. Направляйте воздух фена на корни волос. Такая сушка поможет создать пышную и объемную укладку.
Правильные средства для укладки:
Откажитесь от масел и гелей, ведь они тяготят волосы. Выбирайте спреи, муссы и пенки для объема. Наносите эти средства на влажные волосы перед сушкой.
Завивка волос:
Если у вас тонкие волосы без объема, попробуйте завивку. Вы можете сделать пышные кудри, локоны или укладку с эффектом пляжных волн. Завивка поможет создать объем и зрительно увеличить густоту волос.
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Дополнительные советы:
Мойте волосы шампунем для объема. Используйте кондиционер только для кончиков волос. Регулярно делайте маски для укрепления и восстановления волос. Не злоупотребляйте горячими укладками. Ведите здоровый образ жизни, ведь здоровье волос зависит от общего состояния организма.
Следуя этим простым советам и лайфхакам, вы сможете легко создать объемную укладку даже на тонких волосах. Не бойтесь экспериментировать и ищите подходящее именно вам!
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