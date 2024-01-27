Как сделать термос своими руками: лайфхак с фольгой

Термос – это незаменимая вещь для тех, кто любит проводить время на природе или просто хочет наслаждаться горячим напитком в любую погоду. Однако, если ваш термос сломался, не стоит отчаиваться.

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Его можно легко сделать самостоятельно из подручных материалов. Об этом пишет telegraf.

Для изготовления термоса вам понадобятся:

Двухлитровая пластиковая бутылка

Ножницы или нож

Стеклянная бутылка с узкой шейкой и завинчивающейся крышкой

Алюминиевая фольга

Скотч или горячий клей

Инструкция:

Срежьте шейку пластиковой бутылки. Разрежьте остальную бутылку пополам. Плотно оберните стеклянную бутылку несколькими слоями алюминиевой фольги. Закрепите фольгу скотчем или горячим клеем. Приклейте стеклянную бутылку к нижней половине пластиковой бутылки. Уложите верхнюю половину пластиковой бутылки над стеклянной бутылкой. Край шейки стеклянной бутылки должен выступить из отверстия в пластиковой части. Скрепите скотчем две половины пластиковой бутылки.

Вот несколько советов, которые помогут вам сделать термос более эффективным:

Используйте стеклянную бутылку с узким горлышком, чтобы уменьшить количество пространства между стеклянной и пластиковой посудой.

Плотно оберните бутылку фольгой, чтобы не было зазоров.

Используйте качественный скотч или горячий клей для обеспечения надежного соединения.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный термос.

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