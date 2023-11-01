Как сделать удобную подушку для путешествий из свитера и канцелярской резинки: полезный лайфхак

Во время путешествий многие из нас ищут удобство и комфорт, особенно когда речь идет о длинных полетах. Обычно некоторые люди принимают с собой специальные подушки для путешествий.

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Однако при поиске идеального способа отдохнуть в самолете блоггер Джеймс Лейнхардт рекомендует воздержаться от покупки подушек для путешествий в аэропорту. По его мнению, эти изделия не только дороги, но и не всегда удобны, как кажется на первый взгляд.

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"Они не способны поддержать вашу шею так, как этого требует ваше тело. У них недостаточно поддержки для 20 мышц и семи позвонков в вашей шее", – делится своими впечатлениями Джеймс.

Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие подушки, блоггер предлагает простой и доступный лайфхак, который сэкономит вам деньги и место в вашем чемодане. Вам понадобится обычный свитшот и резинка для волос.

"Возьмите свитшот, сложите его вдвое, сверните в виде подушки, оберните вокруг вашей шеи, а затем используйте резинку или нить, чтобы закрепить концы вместе. Теперь у вас есть простая, но очень удобная подушка для шеи", – объясняет Джеймс.

Этот метод не только экономит вам деньги, но и позволяет сэкономить место в вашем чемодане, поскольку свитшот всегда можно взять с собой на путешествие и использовать как обычную одежду. Таким образом, вы сможете позаботиться о своем комфорте и сэкономить деньги одновременно во время поездки.

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