Как сделать универсальное чистящее средство из апельсиновых шкурок

После новогодних праздников во многих домах остается много апельсиновой кожуры. Не стоит ее выбрасывать, ведь она может пригодиться как натуральное чистящее средство кухни.

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Об этом пишет Апостроф.

Апельсиновая кожура содержит лимонную кислоту, которая является естественным растворителем жира. Кроме того, она обладает антибактериальными свойствами.

Для приготовления натурального моющего средства из апельсиновой кожуры понадобятся следующие ингредиенты:

Горсть апельсиновой кожуры

2 столовые ложки соды

1/4 стакана уксуса

Способ приготовления:

Очистите апельсиновую шкурку от белой мякоти. Обработайте шкурку содой и водой. Измельчите кожуру до состояния порошка. Пересыпьте порошок в емкость и добавьте соду и уксус. Закройте емкость пищевой пленкой и настаивайте 3 дня. По истечении времени перелейте раствор в емкость с распылителем.

Для чистки поверхности кухни разбавьте концентрат водой в соотношении 1:5.

Это средство можно использовать для чистки плиты, духовки, раковины, а также для мытья посуды. Она не имеет резкого запаха и не содержит вредных химических веществ.

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Вот несколько советов по использованию апельсинового моющего средства:

Для очистки жирных поверхностей дайте средству настояться на поверхности в течение 10-15 минут.

Если вы хотите удалить налет из посуды, используйте средство в теплом виде.

Для дезинфекции поверхности кухни добавьте в раствор несколько капель эфирного масла.

Апельсиновая кожура – это не только вкусный продукт, но и полезное чистящее средство. Используя ее, вы сможете быстро и эффективно очистить свою кухню, не причиняя вреда окружающей среде.

Напомним, мы уже писали о простых и гениальных советах по уборке, которые должна знать каждая хозяйка.

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