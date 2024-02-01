Как сделать увядшую зелень хрустящей: лайфхак от шеф-повара

Зима – это время, когда свежая зелень и зеленые овощи, такие как капуста, могут быть не такими свежими, как летом. Это связано с тем, что они транспортируются на большие расстояния и хранятся в холодильниках. Но есть несколько обычных способов, которые посодействуют сохранить свежесть зелени.

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Об этом пишет Shuba.

Чтобы сохранить свежесть зеленых и зеленых овощей, можно использовать следующие методы:

Выращивание микрозеленых домов. Микрозелень – это ростки овощей, которые имеют высокую питательную ценность. Их можно выращивать дома из семян, например тыквы.

Заморозка зелени. Замораживание – это один из самых простых способов сохранить свежесть зелени. Чтобы зелень не потемнела при замораживании, ее следует бланшировать. Для этого нужно опустить зелень в кипящую воду на 1-2 минуты, а затем сразу же погрузить в холодную воду.

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Если вы принесли домой зелень, которая уже начала увядать, ее можно восстановить, используя следующий метод:

Положите зелень в контейнер и залейте холодной водой. Добавьте в воду немного льда и соли. Соль и лед вступают в реакцию и температура воды снижается. Закройте контейнер и оставьте на несколько часов.

Этот метод можно использовать для восстановления свежести листовой зелени, капусты, моркови, укропа и петрушки.

Напомним, мы уже писали, как правильно мыть зелень, чтобы не было песка.

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