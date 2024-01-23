Как сделать выпечку румяной, как в кондитерской: полезные советы для хозяек

Ароматные булочки, пироги, хлеб – это лишь некоторые из разнообразных видов выпечки, которые можно приготовить на дому. Чтобы выпечка получилась румяной и красивой, ее необходимо смазывать, прежде чем отправить в духовку.

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Если все сделано правильно, выпечка получится как в кондитерской. Когда, как и чем смазывать выпечку, подскажет Pixelinform.

Яйцо с водой

Это самый популярный вариант, используемый для смазывания выпечки. Для этого нужно смешать одно среднее яйцо с ложкой воды до однородной консистенции. Полученной смесью смазывают верхнюю часть выпечки. Яйцо с водой придает выпечке аппетитную золотистую корочку.

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Яйцо со сливками или молоком

Если вы хотите получить выпечку с матовой корочкой, можно использовать смесь из одного яйца и двух ложек сливок или молока. Сливки или молоко придают выпечке нежный аромат и вкус.

Оливковое масло

Оливковое масло – это идеальный вариант для смазки выпечки веганов и для постной выпечки. Масло придает выпечке красивый золотистый оттенок.

Когда смазывать выпечку

Смазывать выпечку нужно за 5-10 минут до отправки ее в духовку. Это нужно для того, чтобы смесь, которой смазывают выпечку, успела впитаться в тесто и не подгорела в духовке.

Советы по смазке выпечки

Для смазки выпечки лучше использовать кулинарную кисть. Это позволит равномерно распределить смесь по поверхности выпечки.

Если вы используете яйцо лучше брать яйцо комнатной температуры. Это позволит смеси лучше впитаться в тесто.

Если вы используете оливковое масло, то лучше использовать нерафинированное масло. Это придаст выпечке более насыщенный аромат.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить румяную и красивую выпечку.

Напомним, мы уже писали, почему не получается выпечка.

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