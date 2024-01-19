Как сделать жареный картофель идеально хрустящим: лайфхак от шеф-поваров
Вкусный, хрустящий жареный картофель – это не только вкусный обед или ужин, но и отличный гарнир ко многим блюдам. Чтобы приготовить идеальный картофель, нужно соблюдать несколько простых правил.
Для жарки лучше всего подходят красные или розовые клубни среднего размера. В них содержится больше крахмала, что обеспечивает хрустящую корочку. Об этом пишет ТСН.
Сковорода
Для жарки лучше подходит сковорода с толстым дном. Это обеспечит равномерное деление тепла и поможет картофелю приготовиться равномерно.
Масло
Для жарки можно использовать любое растительное масло. Однако лучше всего подходят рафинированные масла, не имеющие яркого вкуса и запаха.
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Приготовление
Картошку нужно хорошо помыть и почистить. Нарезать ее лучше ломтиками толщиной примерно 7-8 мм.
Разогрейте на сковороде масло и выложите на него картофель. Жарьте на среднем огне, помешивая каждые 5-7 минут. Когда картофель будет в полуготовом состоянии, посолите его, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и продолжайте жарить до мягкости.
Напомним, мы уже писали, как сделать жареный картофель еще более аппетитным.
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