Как сделать жареный картофель идеально хрустящим: лайфхак от шеф-поваров

Вкусный, хрустящий жареный картофель – это не только вкусный обед или ужин, но и отличный гарнир ко многим блюдам. Чтобы приготовить идеальный картофель, нужно соблюдать несколько простых правил.

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Для жарки лучше всего подходят красные или розовые клубни среднего размера. В них содержится больше крахмала, что обеспечивает хрустящую корочку. Об этом пишет ТСН.

Сковорода

Для жарки лучше подходит сковорода с толстым дном. Это обеспечит равномерное деление тепла и поможет картофелю приготовиться равномерно.

Масло

Для жарки можно использовать любое растительное масло. Однако лучше всего подходят рафинированные масла, не имеющие яркого вкуса и запаха.

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Приготовление

Картошку нужно хорошо помыть и почистить. Нарезать ее лучше ломтиками толщиной примерно 7-8 мм.

Разогрейте на сковороде масло и выложите на него картофель. Жарьте на среднем огне, помешивая каждые 5-7 минут. Когда картофель будет в полуготовом состоянии, посолите его, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и продолжайте жарить до мягкости.

Напомним, мы уже писали, как сделать жареный картофель еще более аппетитным.

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