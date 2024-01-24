Как сделать зимнюю обувь антискользящей: лайфхак с лаком для волос

Зима – это время, когда на улицах часто бывает гололедица, что может привести к травмам. Чтобы избежать этого, стоит позаботиться о том, чтобы ваша обувь была более устойчивой на скользкой поверхности.

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Один из простых и эффективных способов сделать это – использовать лак для волос. Об этом пишет Телеграф.

Для этого нужно просто распылить лак на подошву обуви. После того, как лак высохнет, подошва станет более липкой, что поможет вам удержаться на ногах на скользкой поверхности.

Этот метод подходит не только для зимней обуви, но и для любой другой, которая скользит. К примеру, лаком для волос можно обработать подошву туфель, если вы боитесь в них поскользнуться.

Однако при использовании этого метода следует соблюдать осторожность. Не допускайте, чтобы лак попал на верхнюю часть обуви, поскольку он может испортить ее.

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В чем секрет эффективности лака для волос?

Лак для волос содержит полимерные смолы, которые образуют на поверхности тонкий слой. Этот слой является липким, что и обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью.

Конечно, лак для волос не является панацеей от скольжения. Он лишь немного уменьшает риск травмирования. Однако это простой и доступный способ, который может пригодиться зимой.

Напомним, мы уже писали, где нельзя хранить обувь.

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