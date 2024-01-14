Как сэкономить электроэнергию: ответ эксперта

В условиях увеличения тарифов на электроэнергию и повышенного внимания к экологическим аспектам жизни эксперт по энергетике Юлия Устенко делится ценными советами относительно сознательного использования электроэнергии. В результате вы сможете экономить электроэнергию, не жертвуя при этом комфортом.

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Об этом она рассказала изданию "Окна". Важно сознательно потреблять электроэнергию.

В большинстве многоквартирных домов общие коридоры освещаются круглосуточно. Юлия Устенко рекомендует договориться с соседями и установить сенсоры движения, которые будут активировать свет только при необходимости.

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Еще одной областью, где можно эффективно снизить потребление энергии, являются лифты. В частности, выбирая лестницу вместо лифта, можно уменьшить нагрузку на энергосистему и позаботиться о своем здоровье.

В квартире энергозатратной зоной является кухня. Поэтому важно распределять использование электроприборов. Важно меньше пользоваться электроприборами в утренние и вечерние пики нагрузки на энергосистему. Можно также включить приборы не одновременно, а последовательно. Использование электрочайника с необходимым количеством воды вместо полного и подогрев пищи на газовой плите вместо микроволновки значительно сэкономит свет.

Также Юлия Устенко подчеркивает, что регулярное размораживание холодильника может помочь снизить потребление электроэнергии.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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