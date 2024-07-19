Как скрыть морщинки с помощью макияжа

Со временем наша кожа меняется, становясь более тонкой и склонной к морщинам. Это естественный процесс, но это не значит, что нужно отказываться от макияжа! Благодаря правильным техникам и средствам вы можете подчеркнуть свою природную красоту, скрыть возрастные изменения и придать коже свежий вид.

Известный визажист Скотт Барнс, работавший с такими звездами, как Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу и Джулианна Мур, поделился несколькими секретами, которые помогут вам создать безупречный макияж для зрелой кожи. Об этом пишет Oboz.

Увлажнение – это основа

Независимо от возраста, увлажнение является ключевым этапом в уходе за кожей. Для зрелой кожи она становится еще более важной, ведь увлажненная кожа выглядит гладкой, свежей и младшей, а макияж на ней ложится равномерно и держится дольше.

Барнс рекомендует использовать лечебный бальзам-сток для лица, прекрасно увлажняющий кожу, особенно в зоне под глазами. По его словам, этот продукт отлично подходит для Дженнифер Лопес, ведь благодаря ему ее макияж остается безупречным на протяжении всего дня.

Расширяйте горизонты макияжа

Не ограничивайтесь макияжем только лицо! Наносите увлажняющие и декоративные средства на шею и грудь. Это поможет создать более гармоничный образ и скрыть возрастные изменения.

Устойчивость – превыше всего

При выборе тонального крема предпочитайте стойкие формулы, которые обеспечивают безупречное покрытие без подчеркивания тонких морщин. Также можно смешать тональный крем с небольшим количеством увлажняющего крема, чтобы сделать текстуру более легкой и подсветить зрелую кожу.

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Подчеркните контуры

Создание четких контуров лица с помощью бронзера и хайлайтера поможет вам подчеркнуть естественную структуру костей и создать свежий и обновленный образ. Контуринг особенно полезен для подчеркивания линии челюсти, которая может терять четкость с возрастом.

Более теплые оттенки – ваш друг

При выборе цветовой гаммы для макияжа отдавайте предпочтение теплым оттенкам. Холодные тона могут казаться жесткими на зрелой коже, а теплые румяна и бронзер придадут вашему лицу свежесть и молодость.

Не забудьте о консилере

Женщинам старше 40 лет Барнс рекомендует использовать консилеры розовых оттенков. Они эффективно нейтрализуют синие и фиолетовые круги под глазами. Для темной кожи подойдут консилеры с персиковым, розовым, оранжевым или красным тоном.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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