Как скрыть поры на лице с помощью макияжа: впечатляющий лайфхак

Вы мечтаете о безупречном макияже с гладкой кожей, где поры словно стерты? Благодаря необычному лайфхаку от редактора Makeup.com Дженезис Ривас вы можете получить желаемый результат, используя привычные продукты в необычном порядке.

Видео дня

Шаг за шагом:

Увлажнение:

Нанесите на очищенную кожу увлажняющий крем, чтобы насытить ее и придать сияние.

Полупрозрачная пудра:

С помощью пушистой кисточки нанесите пудру на все лицо поверх увлажняющего крема.

Спрей для закрепления:

Разбрызгайте спрей на пудру и дайте ему полностью высохнуть.

Праймер:

Нанесите праймер на кожу, чтобы разгладить поры и сделать ее невероятно гладкой.

Макияж:

Выполните ваш привычный макияж: основа, контурировка, румяна, брови, декоративная косметика.

Результат:

Эта необычная последовательность действий создает эффект "фарфоровой" кожи, но может показаться плотной для ежедневного использования. Однако если вам нужен безупречный макияж для фото или видео, этот лайфхак станет вашим спасителем.

Важно:

Выбирайте спрей для закрепления, не стягивающий кожу.

Если у вас сухая кожа, увлажнение перед пудрой может оказаться недостаточным.

Этот способ может не подходить для жирной кожи, ведь может выделить жирный блеск.

Попробуйте этот лайфхак и ощутите себя настоящей королевой макияжа!

Дополнительные советы:

Для более устойчивого результата используйте водостойкие продукты.

Зафиксируйте макияж финишным спреем.

Не забудьте об очищении кожи перед сном.

Помните:

Совершенный макияж начинается с ухоженной кожи.

Не бойтесь экспериментировать и находить подходящее именно вам.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !