Как сливочное масло влияет на здоровье: ответ нутрициолога

Сливочное масло – это продукт, который используют практически каждый день для приготовления бутербродов и выпечки. Однако важно уметь отличить качественное сливочное масло от подделки, особенно когда речь идет о домашних условиях.

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Нутрициологиня поделилась полезной информацией о сливочном масле изданию "Патриоты Украины" и раскрыла, сколько его можно потреблять.

"Сливочное масло славится своей уникальной составляющей – масляной кислотой, которая имеет противовоспалительные свойства и используется при лечении заболеваний, таких как болезнь Крона, характеризующаяся хроническим воспалительным процессом в ЖКТ", – объяснила нутрициология.

Эксперт также подчеркнула, что сливочное масло относится к продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров, способствующих выделению желчи. Кроме того, оно богато витамином А, а также содержит в значительном количестве витамины D, E, B12.

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