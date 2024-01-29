Как сложить футболку за 3 секунды: хитрый трюк

Простой трюк поможет быстро и аккуратно сложить футболки, что сэкономит время и место в шкафу. Ваша одежда не будет смяться, а это приятный бонус.

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Разработка этого метода требует практики, но как только вы его овладеете, вы мгновенно справитесь с кучей белья. Об этом пишет Mental Floss.

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Один из самых простых трюков со сборкой футболок можно сделать менее чем за три секунды. Начните с того, что положите рубашку перпендикулярно себе на ровную твердую поверхность лицевой стороной вверх, а вырезом вправо. На самой дальней стороне одежды определите три точки: середину плеча (точка B), середину бокового шва (точка A) и низ рубашки (точка C). Три точки должны составлять прямую линию, идущую вниз по стороне одежды.

Чтобы сложить рубашку, правой рукой зажмите точку B, а левой – точку A. Подведите точку B к точке C, а затем разведите руки, чтобы перевернуть рубашку. Составьте рубашку на себя, когда вы кладете ее обратно на стол. Вы можете увидеть, как должен выглядеть процесс, на видео ниже.

Усовершенствование метода может потребовать определенной практики, но как только вы его овладеете, вы сможете легко сложить футболку за считанные секунды. Поскольку процесс очень прост, его легко выполнить, сосредоточившись на подкасте или телевизионном шоу, которое воспроизводится в фоновом режиме, а сделает работу полегче.

Напомним, что любители экологической и натуральной уборки рекомендуют использовать туалетную бумагу и уксус для чистки туалетов.

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