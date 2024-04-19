Как смыть краску с волос дома: три действенных метода

Устали от искусственного цвета волосы и мечтаете вернуть их к естественному оттенку? Не торопитесь бежать к парикмахеру! Существует множество домашних методов, которые помогут вам снять краску с волос, не причиняя им вреда. Об этом пишет Главред.

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Масляные обертывания:

Оливковое или кокосовое масло Эти масла богаты питательными веществами, которые не только помогут снять краску, но и увлажнят ваши волосы. Нанесите растительное масло на все волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Утром тщательно вымойте волосы шампунем.

Эти масла богаты питательными веществами, которые не только помогут снять краску, но и увлажнят ваши волосы. Нанесите растительное масло на все волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Утром тщательно вымойте волосы шампунем. Мед: Мед обладает естественными отбеливающими свойствами, которые помогут осветить ваши волосы. Смешайте мед с оливковым маслом в пропорции 1:1, нанесите на волосы и оставьте на несколько часов. Затем вымойте волосы шампунем.

Маски с витамином C:

Витамин C – это мощный антиоксидант, который может помочь разрушить молекулы краски.

Из порошка витамина C: растворите 1 столовую ложку порошка витамина C в 2 стаканах теплой воды. Добавьте сок 1 лимона и 1 столовую ложку оливкового масла. Нанесите смесь на волосы и оставьте на 30 минут. Затем вымойте волосы шампунем.

растворите 1 столовую ложку порошка витамина C в 2 стаканах теплой воды. Добавьте сок 1 лимона и 1 столовую ложку оливкового масла. Нанесите смесь на волосы и оставьте на 30 минут. Затем вымойте волосы шампунем. Из таблеток витамина C: разотрите 2-3 таблетки витамина C в порошок и добавьте к своему привычному шампуню. Вымойте волосы как обычно.

Кисломолочные продукты:

Сметана или йогурт: Кисломолочные продукты содержат молочную кислоту, которая может помочь снять краску с волос. Нанесите сметану или йогурт на волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на 30 минут. Затем вымойте волосы шампунем.

Важно!

Эти способы снятия краски могут действовать равномерно, потому не ожидайте мгновенного результата.

Если у вас темные волосы, снятие краски может быть сложнее. В таком случае рекомендуется обратиться к профессионалу.

Перед использованием любого нового метода на небольшом участке волосы, чтобы убедиться, что он не вызывает аллергической реакции.

Будьте осторожны при нанесении смесей на волосы, чтобы не испачкать одежду.

Напомним, мы уже писали, как отрастить длинные и здоровые волосы.

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