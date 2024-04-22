Как снять гель-лак дома без вреда для ногтей: полезные советы от мастеров маникюра

Маникюр с гель-лаком имеет много преимуществ, но и один существенный недостаток: его сложно снять на дому, если нет под рукой специальных средств или времени на посещение мастера. Однако не все так безнадежно! С помощью подручных средств и немного терпения вы вполне сможете избавиться от гель-лака самостоятельно. Об этом пишет Главред.

Снятие гель-лака специальным средством

Самый простой способ снять гель-лак – это использовать специальный ремувер, который можно приобрести в магазинах косметики.

Вам понадобится:

Римувер для гель-лака

Ватные диски

Фольга

Апельсиновая палочка

Пилка для ногтей (абразивность 180/180)

Бафф

Инструкция:

Нарежьте ватные диски размером ногтей. Нанесите ремувер на ватный диск и приложите к ногтю. Обмотайте ноготь фольгой, чтобы плотно зафиксировать ватный диск. Оставьте на 10-15 минут. Снимите фольгу и ватный диск. С помощью апельсиновой палочки аккуратно удалите размягченный гель-лак. Спилите остатки лака пилочкой, двигаясь от кутикулы к концу ногтя. Отшлифуйте поверхность ногтя бафом.

Совет:

Перед нанесением ремувера нанесите жирный крем на кожу вокруг ногтя, чтобы защитить ее от агрессивного воздействия средства.

Снятие гель-лака без ремувера

Если под рукой нет специального ремувера, вы можете снять гель-лак с помощью обыкновенной пилочки.

Вам понадобится:

Пилка для ногтей (абразивность 180/180)

Бафф

Инструкция:

Спилите цветное покрытие гель-лака пилочкой, двигаясь от кутикулы к концу ногтя. Не спиливайте базу! В труднодоступных местах (возле валика и кутикулы) прижмите пилу к остаткам лака и аккуратно очистите. Отшлифуйте поверхность ногтя бафом.

Совет:

Чтобы не перегреть ногтевую пластину, делайте перерывы во время спиливания.

Снятие гель-лака без ацетона

Для снятия гель-лака без ацетона можно использовать содовый или солевой раствор.

Вам понадобится:

Миска

Гель для мытья посуды

Соль или сода

Апельсиновая палочка

Инструкция:

Приготовьте раствор: налейте в миску теплую воду, добавьте несколько капель геля для мытья посуды и чайную ложку соли или соды. Удерживайте ногти в растворе 15 минут. С помощью апельсиновой палочки удалите размягченный гель-лак. Если лак с трудом отходит, добавьте теплой воды в миску и подержите ногти еще немного.

Совет:

Для лучшего эффекта можно добавить к раствору немного растительного масла.

Уход за ногтями после снятия гель-лака

После маникюра с гель-лаком ногти нуждаются в дополнительном уходе, ведь они могут стать ломкими и тусклыми.

Рекомендации:

Делайте ванночки с морской солью.

Используйте питательные кремы и масла для ногтей.

Регулярно делайте обрезной или обрезной маникюр.

Дайте ногтям "отдохнуть" от гель-лака в течение 2-3 недель.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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