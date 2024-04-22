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Как снять гель-лак дома без вреда для ногтей: полезные советы от мастеров маникюра

Цихоцкая Мария

Как снять гель-лак дома без вреда для ногтей: полезные советы от мастеров маникюра
С помощью подручных средств и немного терпения вы вполне сможете избавиться от гель-лака самостоятельно.

Маникюр с гель-лаком имеет много преимуществ, но и один существенный недостаток: его сложно снять на дому, если нет под рукой специальных средств или времени на посещение мастера. Однако не все так безнадежно! С помощью подручных средств и немного терпения вы вполне сможете избавиться от гель-лака самостоятельно. Об этом пишет Главред.

Снятие гель-лака специальным средством

Самый простой способ снять гель-лак – это использовать специальный ремувер, который можно приобрести в магазинах косметики.

Вам понадобится:

  • Римувер для гель-лака
  • Ватные диски
  • Фольга
  • Апельсиновая палочка
  • Пилка для ногтей (абразивность 180/180)
  • Бафф

Инструкция:

  1. Нарежьте ватные диски размером ногтей.
  2. Нанесите ремувер на ватный диск и приложите к ногтю.
  3. Обмотайте ноготь фольгой, чтобы плотно зафиксировать ватный диск.
  4. Оставьте на 10-15 минут.
  5. Снимите фольгу и ватный диск.
  6. С помощью апельсиновой палочки аккуратно удалите размягченный гель-лак.
  7. Спилите остатки лака пилочкой, двигаясь от кутикулы к концу ногтя.
  8. Отшлифуйте поверхность ногтя бафом.

Совет:

  • Перед нанесением ремувера нанесите жирный крем на кожу вокруг ногтя, чтобы защитить ее от агрессивного воздействия средства.

Снятие гель-лака без ремувера

Если под рукой нет специального ремувера, вы можете снять гель-лак с помощью обыкновенной пилочки.

Вам понадобится:

  • Пилка для ногтей (абразивность 180/180)
  • Бафф

Инструкция:

  1. Спилите цветное покрытие гель-лака пилочкой, двигаясь от кутикулы к концу ногтя.
  2. Не спиливайте базу!
  3. В труднодоступных местах (возле валика и кутикулы) прижмите пилу к остаткам лака и аккуратно очистите.
  4. Отшлифуйте поверхность ногтя бафом.

Совет:

  • Чтобы не перегреть ногтевую пластину, делайте перерывы во время спиливания.

Снятие гель-лака без ацетона

Для снятия гель-лака без ацетона можно использовать содовый или солевой раствор.

Вам понадобится:

  • Миска
  • Гель для мытья посуды
  • Соль или сода
  • Апельсиновая палочка

Инструкция:

  1. Приготовьте раствор: налейте в миску теплую воду, добавьте несколько капель геля для мытья посуды и чайную ложку соли или соды.
  2. Удерживайте ногти в растворе 15 минут.
  3. С помощью апельсиновой палочки удалите размягченный гель-лак.
  4. Если лак с трудом отходит, добавьте теплой воды в миску и подержите ногти еще немного.

Совет:

  • Для лучшего эффекта можно добавить к раствору немного растительного масла.

Уход за ногтями после снятия гель-лака

После маникюра с гель-лаком ногти нуждаются в дополнительном уходе, ведь они могут стать ломкими и тусклыми.

Рекомендации:

  • Делайте ванночки с морской солью.
  • Используйте питательные кремы и масла для ногтей.
  • Регулярно делайте обрезной или обрезной маникюр.
  • Дайте ногтям "отдохнуть" от гель-лака в течение 2-3 недель.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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