Как снять гель-лак в домашних условиях, чтобы не повредить ногти: полезные советы
Маникюр с гель-лаком держится долго и выглядит безупречно, но иногда возникает необходимость снять его до планового визита к мастеру. Не всегда есть возможность уходить в салон, поэтому важно знать, как снять гель-лак в домашних условиях.
Об этом пишет Главред.
Снятие гель-лака с помощью специального средства:
- Купите жидкость для снятия гель-лака в магазине косметики.
- Нарежьте спонжи по размеру ногтей.
- Защитите кожу вокруг ногтя кремом.
Процесс:
Нанесите на спонж жидкость, приложите к ногтю и обмотайте фольгой и подождите 10-15 минут. После этого снимите фольгу и лак апельсиновой палочкой, начиная от кутикулы. Удалите остатки лака пилой и бафом.
Снятие гель-лака без специального средства:
Спиливание пилой:
Используя пилу с абразивом 180/180 грит, бережно спилите цветное покрытие, не затрагивая базу. Отшлифуйте ногти бафом.
Снятие гель-лака без ацетона:
Солевая ванночка:
Растворите гель для мытья посуды и чайную ложку соли/соды в теплой воде, затем окуните ногти в раствор на 15 минут. После этого удалите лак апельсиновой палочкой. При необходимости повторите процедуру.
Уход за ногтями после снятия гель-лака:
Парафинотерапия:
Расплавьте парафин на водяной бане и опустите руки в парафин, чтобы нанести 2-3 слоя кисточкой. Заверните руки в целлофан и варежки на 15-20 минут. Снимите парафин, удалите жир салфеткой и нанесите крем.
Ванночки с морской солью:
Добавьте морскую соль в теплую воду и окуните руки в ванночку на 10-15 минут.
Помните:
- Снимать гель-лак нужно аккуратно, чтобы не повредить ногтевую пластину.
- После снятия гель-лака ногти нуждаются в восстановлении и укреплении.
- Перед использованием каких-либо методов снятия гель-лака рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.
Напомним, мы уже писали, как ухаживать за ногтями, чтобы были крепкими.
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