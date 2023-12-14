Как сохранить чистоту обувных стельок: хозяйки поделились действенным лайфхаком

После прогулки на природе или посещения дачи обуви часто требуется тщательная очистка. Особенно это касается стельок, которые быстро загрязняются и могут утратить свой внешний вид.

Видео дня

Об этом пишет Ukr.media.

Читайте также: Как не падать зимой на льду

Чтобы избежать этих неприятностей, можно воспользоваться простой хитростью. Для этого нужно надеть на стельки короткий носок нужного размера. Лучше всего использовать носок в форме следа, который можно регулярно стирать в машинке. Это позволит поддерживать стельки в чистоте и обеспечит комфорт при ношении обуви.

Еще один вариант – использовать одноразовые стельки. Они легко меняются и не требуют дополнительного ухода. Однако этот вариант не подходит для обуви с ортопедическими изделиями.

Напомним, мы уже писали, как сделать стельки для обуви из пакета сока.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !