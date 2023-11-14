Как сохранить лимоны свежими в течение 3 месяцев: действенный лайфхак

Лимоны быстро портятся, а при замораживании могут потерять свои вкусовые и полезные свойства. Поэтому хозяйки советуют попробовать лайфхак от Spice and Herbs.

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Данный метод обещает, что лимоны не испортятся и не потеряют свой вкус и аромат в течение 3 месяцев. Также его можно применять к другим овощам и фруктам.

Итак, если вы хранили лимоны в пластиковом пакете и думали, этот лайфхак рабочий – это ошибка. Нужно хранить их в стеклянной посуде с водой – лимоны будут свежими до 3 месяцев.

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Нарежьте лимоны и добавьте немного меда. Благодаря меду сохранятся полезные витамины и минералы. Также можно добавить кусочки чеснока. Кроме того, эта смесь помогает предотвратить простуду: просто разведите 1 чайную ложку этой смеси в теплой воде.

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