Как сохранить морковь свежей всю зиму: простые секреты опытных огородников

Сезон сбора моркови подходит к концу. Чтобы овощ оставался свежим и радовал вас вкусом до весны, необходимо создать оптимальные условия для его хранения.

Это вполне возможно сделать даже в обычной городской квартире. Команда UAportal рассказывает, как легко и без лишних трат сохранить морковь надолго.

Как подготовить морковь для хранения, чтобы она не увядала

Перед продолжительным хранением морковь нужно перебрать и высушить. Удалите гнилые, вялые или поврежденные корнеплоды. Мыть морковь не нужно, но следует аккуратно счистить прилипшую грязь с помощью щетки.

Чтобы продлить срок хранения, обрежьте ботву. Разложите морковь на бумаге и дайте ей подсохнуть на свежем воздухе в течение 2-3 дней при условии, что погода сухая.

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Как хранить морковь в квартире.

В квартирных условиях морковь можно хранить до весны в сухих ящиках, выбрав темное и холодное место.

Если у вас есть балкон, морковь можно сложить в ящики и поставить на балконе. Сверху накрыть емкость одеялом, чтобы они не перемерзли зимой.

Как хранить морковь в подвале

Оптимальным способом хранения моркови в подвале есть использование больших деревянных ящиков. Выкладывайте морковь слоями, а между ними и на дно ящика добавьте наполнитель, например песок, опилки, мох или луковую шелуху. Выбранный материал должен быть сухим для обеспечения длительного хранения.

Как хранить морковь в холодильнике

Это один из самых простых вариантов, поскольку можно настроить соответствующую температуру. Оптимальная температура хранения моркови в холодильнике – от 0° до +2°. Поместите овощи в отсек для овощей, используя ящики или полиэтиленовые пакеты с отверстиями для циркуляции воздуха во избежание образования конденсата.

Другой эффективный метод хранения моркови в пакетах – вакуум. Вы можете использовать вакууматор или просто удалить воздух с помощью пылесоса.

В замороженном виде тертая морковь может храниться несколько месяцев.

Не размещайте морковь рядом с яблоками, иначе она быстро испортится.

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