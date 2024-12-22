Как сорта мандаринов самые сладкие и как их распознать

Найти сладкие мандарины в магазине – настоящая удача. Некоторые обращают внимание на цвет кожуры, другие ориентируются на размер. Однако чтобы приобрести вкусные и сочные плоды без косточек, стоит знать несколько важных нюансов.

Сорта самых сладких мандаринов

Сладость мандаринов зависит от их сорта, места выращивания и времени сбора урожая. Об этом пишет Униан.

Вот самые вкусные из них:

Клементин : Гибрид апельсина и мандарина, родом из Алжира. Ярко-оранжевые плоды с приплюснутыми верхушками известны своей сочностью и сладким вкусом. Их выращивают в Марокко, Испании, Италии и Алжире, а на прилавках они появляются с октября.

Муркотт (Медовый мандарин) : Гибрид мандарина и танжерина, популярен благодаря своему насыщенному сладкому вкусу. Однако эти мандарины менее сочные и содержат много косточек. Их привозят из разных стран, а продают с ноября.

: Гибрид мандарина и танжерина, популярен благодаря своему насыщенному сладкому вкусу. Однако эти мандарины менее сочные и содержат много косточек. Их привозят из разных стран, а продают с ноября. Уншиу (Сатсума) : Родом из Китая, часто импортируется из Грузии. Имеет приплюснутую форму, матовую и немного всхолмленную кожицу, которая легко отделяется. Мякоть – мясистая, сладкая с легкой кислинкой, почти без косточек. Доступен с середины декабря.

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Мандарины, выращенные в теплом климате, как правило, слаще тех, что созревали в прохладных условиях.

Как определить сладкие мандарины на вид

Кроме сорта, есть несколько внешних признаков, которые помогут выбрать самые сладкие фрукты:

Кожа : Она должна быть чистой, без повреждений, вмятин или пятен. Ярко-оранжевая кожура обычно свидетельствует о сладости, хотя и желтые сорта могут быть сладкими. Вес : Выбирайте фрукты по весу, а не по размеру. Маленькие, но тяжелые мандарины содержат больше сока, а значит, более сладкие. "Попка" мандарина (место, где крепился стебель) : Если она темного цвета, это означает, что плод сняли спелым.

Напомним, мы уже писали, как выбрать спелый и сладкий гранат.

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