Как создать идеальное покрытие консилера: лайфхак от визажистов
Консиллер – универсальный косметический продукт, способный скрывать несовершенства и покраснения на коже лица, а также маскировать даже кровоподтеки под глазами. Однако часто возникает проблема, когда консилер "сдвигается" в течение дня. Есть обыкновенные приемы, которые посодействуют избежать этого.
На самом деле секрет заключается в выборе правильного инструмента для нанесения и растушевки консилера. Советы по этому поводу предоставляет OBOZ.UA.
Как же сделать так, чтобы консилер держался стойко и не портил ваш образ?
Сколько стоит идеальный инструмент?
Многие считают, что для нанесения консилера лучше всего подходят плотные маленькие кисточки или спонжи. Однако эти методы часто приводят к тому, что консиллер забивается в поры, подчеркивая рельеф кожи.
Секрет стойкого макияжа – в правильном инструменте!
Вместо кисточек и спонжей используйте пушистую кисть для пудры.
Она мягко растушевывает консиллер, обеспечивая равномерное и деликатное покрытие без эффекта маски.
Как правильно наносить консилер:
- Нанесите консилер несколькими точками или тонкими полосками на участки, требующие коррекции.
- Растушевывайте консилер легкими похлопываниями пушистой кистью. Не растирайте его, это может подчеркнуть текстуру кожи.
- Не наносите толстый слой консилера.
- Зафиксируйте консилер минеральной прозрачной пудрой.
Следуя этим простым правилам, вы сможете:
- Добиться естественного облика макияжа.
- Удлинить стойкость консилера в течение дня.
- Замаскировать несовершенство без эффекта маски.**
Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.