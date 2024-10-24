Как создать модный образ из худи: стильные сочетания

Если вы хотите придать своему образу из худи больше изысканности и стиля, стоит обратить внимание на несколько простых, но эффективных приемов.

Один из самых действенных способов – сочетания худи с классической верхней одеждой. Элегантное пальто или строгий пиджак мгновенно превратят casual-свитер в часть изящного ансамбля. Об этом пишет Радиотрек.

Стильные образы с худыми. Источник: Instagram

Читайте также: Легенды возвращаются: топ стрижек из 90-х, которые будут снова на пике популярности этой осенью

Важную роль играет баланс пропорций. Выберите объемное худи и скомбинируйте его с плотно прилегающими брюками или карандашной юбкой. Такой контраст создаст гармоничную и стильную композицию.

Стильные образы с худи. Источник: Instagram

Завершающим штрихом станет правильно подобранная обувь. Высокие каблуки или модные ботильоны не только придадут образу элегантности, но и помогут выразить вашу личность через интересное сочетание спортивного и классического стилей.

Стильные образы с худи. Источник: Instagram

Также мы писали о стильных образах с джинсами-подковами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!