Как создать вертикальный сад на балконе: советы садоводов

Вертикальный сад – это не просто модное решение, но и отличная возможность эффективно использовать ограниченное пространство. Это хорошо и удобно, ведь выращивать в саду можно не только цветы, но и овощи.

Чтобы вырастить свой сад на балконе, следует соблюдать некоторые правила и требования. Если все сделано поавиально, вы получите свой собственный оазис. Об этом пишет 1+1.

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Какие растения подходят?

Суккуленты: неприхотливые, не требующие частого полива, растут в небольших горшках. Популярные: алоэ, эхинокактусы, гравили.

неприхотливые, не требующие частого полива, растут в небольших горшках. Популярные: алоэ, эхинокактусы, гравили. Папоротники: элегантные, не требующие много солнца. Можно размещать в высоких или открытых горшках.

Травы: мята, базилик, розмарин, петрушка – не только придают вкус вашим блюдам, но и имеют приятный аромат.

мята, базилик, розмарин, петрушка – не только придают вкус вашим блюдам, но и имеют приятный аромат. Овощи: помидоры, перец, огурцы, салат, шпинат – растите в высоких контейнерах или специальных системах.

С чего начать?

Выберите контейнеры: легкие, крепкие, с дренажными отверстиями. Подберите подходящие растения: учитывайте условия на балконе (освещенность, влажность). Подготовьте контейнеры: наполните качественным грунтом, снабдите дренаж. Посадите растения: разместите с учетом их нужд. регулярный полив , удобрения, декоративные элементы.

Ваши действия:

Создайте гармоничную композицию: сочетайте разные текстуры и цвета.

сочетайте разные текстуры и цвета. Используйте подвесные кашпо, полочки, стеллажи: максимально экономьте пространство.

максимально экономьте пространство. Разместите декоративные элементы: камни, деревянные подставки, скульптуры.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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