Как спасти чеснок, который начал сохнуть и гнить

Иногда случается, что чеснок, который вы отправили на хранение, начинает сохнуть или гнить. Но не торопитесь выбрасывать его.

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Вам нужно очистить все зубчики чеснока от шелухи. После этого его нельзя мыть, пишет Pixel.

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Если под чистку вы обнаружили темные пятна или следы плесени, то их нужно срезать ножом. После этого чеснок, как у вас остался, нарежьте пластины и положите на тарелку, которую предварительно необходимо застелить пергаментом.

Чеснок должен высохнуть в хорошо проветриваемом месте. Раз в 2 дня нужно переворачивать чесночные пластины. Процесс высыхания займет 10-14 дней. После этого измельчите их в кофемолке.

Благодаря такому простому способу вы получите натуральную приправу, которую можете использовать для приготовления пищи. Она будет ароматной и полезной.

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