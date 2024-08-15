Как спасти огурцы от паутинного клеща

Микроскопический осьминогий паразит способен уничтожить весь урожай овощей и садовых культур. Борьба с этим вредителем актуальна даже в конце вегетационного периода. Об этом пишет Daily News.

Особое внимание требует защита огуречных плантаций. Существует проверенный метод, который огородники считают безальтернативным. Его эффективность оценивается очень высоко.

Обработку следует начинать немедленно после обнаружения первых признаков поражения – светлых или темных точек на листовой поверхности. Промедление может привести к распространению паразита на соседние растения и потере всего урожая.

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Алгоритм борьбы:

Удаление и сжигание поврежденных листьев, поскольку яйца вредителя могут выжить после обработки. Трехкратная обработка с интервалом в 72 часа. Рекомендуется применение биопрепаратов на основе аверсектина. Уборка разрешается через 72 часа после последней обработки.

Важно отметить, что традиционные народные методы малоэффективны против этого паразита. Он способен распространиться по всему участку быстрее, чем подействуют экологические средства.

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