Как спасти ослабленную рассаду огурцов и помидоров: огородники поделились рецептом действенного удобрения

Для получения богатого урожая томатов и огурцов важно своевременно подкармливать молодые растения после высадки в открытый грунт. Это можно сделать с помощью доступного домашнего удобрения.

В мае многие дачники высадили огуречную и томатную рассаду на своих участках. Однако прохладная дождливая погода отрицательно сказалась на состоянии молодых растений. Опытные садоводы рекомендуют провести подкормку, чтобы помочь культурам восстановиться и укрепиться. Об этом пишет today.ua.

Какое удобрение использовать для томатов и огурцов?

Для восстановления ослабленной рассады после неблагоприятных погодных условий эксперты советуют применить простое, но действенное средство, которое можно найти на любой кухне.

Обычная лимонная кислота оказывается отличным помощником для огурцов и томатов. Она способствует лучшему усвоению питательных веществ и повышает иммунитет растений к заболеваниям. Регулярное использование этого средства стимулирует активный рост кустов, повышает их стрессоустойчивость и оказывает положительное влияние на будущий урожай.

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Приготовление питательного раствора не требует особого труда. Необходимо развести одну столовую ложку лимонной кислоты в ведре воды (10 литров). Подкормку проводят после обычного полива, выливая под каждый куст по литру готового раствора. Для восстановления ослабленной рассады процедуру рекомендуется повторять каждые 2-3 недели.

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